Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti

Antalya'da 13 yaşındaki erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen 55 yaşındaki adam, esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

06.08.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:22

Antalya'da bir iş yerinde H.G. (13) adlı erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen E.K. (55), esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. E.K., gözaltına alındı.

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Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 675 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Şüphe üzerine güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi, E.K.'nin, H.G. adlı erkek çocuğunu istismar ettiğini gördü. Aynı anda iş yerine gelen E.K., çalışanlar tarafından yakalandı.

"BU TİP İNSANLAR YAŞADIĞI MÜDDETÇE İNSANLARA RAHAT YOK"

İhbar üzerine gelen polis, E.K.'yi gözaltına aldı. Esnafın tepki göstermesi üzerine şüpheli, hızla ekip otosuna bindirilerek, emniyete götürüldü. Aynı sokakta iş yeri olan ve olayın şokunu yaşayan Ahmet Dağ, "Çocukları istismar eden birisi var' deyince koşup, geldik. Esnaf olarak müdahale ettik. Kamera kayıtları var. Çocuğu istismar ediyor. Uygun olmayan şeyler yapmış. Polisi aradım. Hepimizin çoluk çocuğu var. Bu tip insanlar yeryüzünde yaşadığı müddetçe, insanlara rahat yok" dedi.