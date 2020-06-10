Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Eskişehir'de koyun sürüsüne saldıran dişi kurt, kangal köpekleri tarafından geri püskürtüldü. Kurdu öldürmeyi başaran çoban köpeklerinin amansız mücadelesi, kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
10.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:36
Eskişehir'de koyun sürüsüne saldırmaya kalkan bir kurt, çoban köpekleri tarafından öldürüldü. Köpeklerin kurdu öldürme anları kameraya yansıdı.
KOYUN SÜRÜSÜNE SALDIRDI
Zorlu doğa şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan dişi bir kurt, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'in Muttalıp bölgesinde otlanan koyun sürüsüne saldırmaya kalkıştı.
KURDU ÖLDÜRDÜLER
Akşam saatlerinde sürüye saldırmak isteyen dişi kurdu Akbaş ve Kangal köpekleri geri püskürttü. Kurdu öldürmeyi başaran çoban köpekleri koyunlara zarar gelmesini önledi.
KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ
Köpeklerin kurt ile amansız mücadeleleri ise saniye saniye kaydedildi.