CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil

ABD merkezli medya kuruluşu CNN, İstanbul'un ve hatta belki Türkiye'nin en hareketli yoğun bakım ünitesine girerek yaşananları anbean kaydetti. İstanbul Üniveristesi'ne bağlı Cerrahpaşa'daki yoğun bakım bölümüne giren CNN muhabiri, burada görevli sağlık personeliyle konuştu.

"DOĞRU PARÇAYI BULMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

CNN'in haberinde, hastanede büyük bir yoğunluk olduğu belirtilirken, Dr. Dikmen'in "Elimizden geleni yapmalıyız. Bir puzzle ile uğraşıyoruz ve doğru parçayı bulmak için uğraşıyoruz. Doğru parçayı doğru yere koymak, elimizden geleni yapmak ve en iyisini düşünmeye çalışıyoruz" dediği belirtildi.

"ÇALIŞANLARIN MORALİ İLGİNÇ BİR ŞEKİLDE YÜKSEK"

Haberde, "Burada durum çok gergin. Makineler sürekli çalışıyor ve bu koruyucu önlükleri ve kostümleri giymek gerekiyor. Bunu söylemem gerekiyor ki buradaki doktorlar ve hemşirelerin gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var. Çalışanların morali ilginç bir şekilde yüksek. Hastaneninkapasitesi her gün artan pozitif vakaya göre baskı altında değil" yorumu yapıldı.

"BURADA ABD VE AVRUPA'DA OLDUĞU GİBİ YATAK VE TIBBİ MALZEME SORUNU YOK"

CNN'in haberinde ülkedeki vaka sayısının artışına ve yoğunluğa rağmen bir sıkıntı ve sorun olmadığı belirtildi. Haberde, "Avrupa'daki ya da ABD'deki bazı yerlerde olduğu gibi burada koruyucu ekipman sıkıntısı ya da yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yok" denildi.