Çizgili sırtlanı köpeklere parçalatıp, tüfekle öldürdüler

ADIYAMAN'da, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için 'kırmızı listede'de yer alan çizgili sırtlana kimliği belirsiz 4 kişi, 2 köpeği saldırttı.

24.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:42

ADIYAMAN'da, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için 'kırmızı listede'de yer alan çizgili sırtlana kimliği belirsiz 4 kişi, 2 köpeği saldırttı. Ardından da kanlar içinde kalan sırtlanı av tüfeği ile vurup öldürdü. Ölü sırtlanla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 4 kişiyi yakalamak için jandarma araştırma başlattı.

Dandırmaz köyü kırsalında dün gece, kimlikleri belirsiz 4 kişi, kırsal alanda gördükleri nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana yanlarındaki 2 köpeği saldırttı. Kanlar içinde kalan sırtlanı, daha sonra da av tüfeği ile ateş ederek, öldürdü. Bununla da yetinmeyip, 

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öldürdükleri sırtlanla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği vahşetin ardından jandarma ekipleri, 4 kişinin kimliklerini belirleyip, yakalanmak için çalışma başlattı.