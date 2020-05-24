Çizgili sırtlanı köpeklere parçalatıp, tüfekle öldürdüler
ADIYAMAN'da, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için 'kırmızı listede'de yer alan çizgili sırtlana kimliği belirsiz 4 kişi, 2 köpeği saldırttı.
ADIYAMAN'da, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için 'kırmızı listede'de yer alan çizgili sırtlana kimliği belirsiz 4 kişi, 2 köpeği saldırttı. Ardından da kanlar içinde kalan sırtlanı av tüfeği ile vurup öldürdü. Ölü sırtlanla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 4 kişiyi yakalamak için jandarma araştırma başlattı.
Dandırmaz köyü kırsalında dün gece, kimlikleri belirsiz 4 kişi, kırsal alanda gördükleri nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana yanlarındaki 2 köpeği saldırttı. Kanlar içinde kalan sırtlanı, daha sonra da av tüfeği ile ateş ederek, öldürdü. Bununla da yetinmeyip,
Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği vahşetin ardından jandarma ekipleri, 4 kişinin kimliklerini belirleyip, yakalanmak için çalışma başlattı.