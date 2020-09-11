Cistus Creticus nedir? Cistus Creticus (Tüylü laden) faydaları neler? Cistus Creticus koronavirüsten koruyor mu?

Cistus Creticus bitkisi genellikle kozalaklı bitkilerin yetiştiği ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişebilir. İçerdiği maddeler sebebiyle birçok hastalığa da deva gözüyle bakılır. Ladengiller familyasında yer alan Cistus Creticus özellikleri ve daha fazlası haberimizde.

CİSTUS CRETİCUS NEDİR?

Tüylü laden (Cistus creticus), ladengiller (Cistaceae) familyası içinde yer alan 1 metreye kadar boy atabilen sık dallı herdem yeşil bodur bir çalı türüdür.

Uzunluğu 2–5 cm'ye ulaşan oval-eliptik yapraklar uzun saplıdır ve sürgünlere karşılıklı olarak dizilmişlerdir. Üst yüzü seyrek alt yüzü sık tüylüdür. Haziran-Temmuz aylarında açan 4–5 cm çapındaki çiçekler, teker teker ya da 2-3 tanesi bir arada olmak üzere sürgün ucunda yer alırlar.

Beyaz veya pembe renklerde olabilen bitkinin yaprakları yapışkanlı bir yapıya sahiptir.

CİSTUS CRETİCUS (TÜYLÜ LADEN) FAYDALARI

Balgam söktürücü niteliktedir ve regl düzenleyici olarak da kullanılabilir. Kabız edici etkileri bulunur. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliktedir ve nezleyi keser. Dizanteride faydalı sonuçlar doğuru. Öksürüğe ve solunum yolu problemlerine iyi gelir, kramp çözücü ve anti bakteriyel etkileri bulunur.

Besin alerjisinin neden olduğu deri iltihaplanlarına karşı faydalıdır. Egzama ve diğer cilt problemlerine de iyi gelir.

Aynı zamanda ladin pişikleri geçirmek için kullanılabilir. Özellikle çocuklarda meydana gelen pişiklerde etkili biçimde kullanılır. Cinsel uzuvlar, ağız içi, yutak, mide-bağırsak, deri ve tırnak mantarlarını geçirici etkisi vardır. Akne ve sivilce tedavisine destek olur.

CİSTUS CRETİCUS KORONAVİRÜSTEN KORUR MU?

Türk Rinoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Mustafa Gerek, yapılan yeni araştırmaların cistus creticus bitki özünü içeren ürünlerin zarflı virüslerle mücadelede destekleyici olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Gerek, "Almanya'da akredite edilmiş bir laboratuvarda yapılan in-vitro çalışmada, cistus creticus içeren ürünlerin zarflı virüslere karşı 10 dakikalık temas süresinde virüs konsantrasyonunda yüzde 99.9 azalma sağlayabildiği belirlendi.''ifadelerini kullandı.

TÜYLÜ LADEN NERELERDE YETİŞİR?

Laden otunun asıl yetiştiği yer Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgesidir. Akdeniz ülkelerine sonra da Avrupa ve Amerika'ya kadar çok geniş bir alana yayılmıştır. Türkiye'nin Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde yabani olarak yetişen Laden gülü, Türkiye'nin diğer bölgelerinde de yetişebilir.