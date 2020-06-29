Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf yanlışlıkla dedi

Çırağan Sarayı'nda aşçı yardımcısı olarak görev yapan Tuğba H, otelde temizlik görevlisi olarak çalışan şahıs tarafından asansörde tacize uğradığını iddia etti. 53 yaşındaki Mahmut M, ifadesinde yanlışlıkla Tuğba H'nin vücuduna dokunduğunu söylese de hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ASANSÖRDE TACİZE UĞRADI

Tuğba H'nin ifadesine göre Mahmut M, asansördeyken ellerindekileri düşürüyormuş gibi yapıp genç kadının göğüslerine dokundu. Asansörde çığlık atarak yardım isteyen genç kadın, iddiaya göre bu anlarda tacize uğramaya devam etti.

"YANLIŞLIKLA VÜCUDUNA DEĞDİM"

Sabah'ın haberine göre, korkuya kapılan genç kadın durumu önce erkek arkadaşına anlattı. Sevgilisi ise polise başvurmasını söyledi. Genç kadın polise durumu ihbar edince Mahmut M'nin ifadesine başvuruldu. 53 yaşındaki Mahmut M. genç kadını taciz etmediğini ellerinin yanlışlıkla vücuduna değdiğini ifade etti.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık Mahmut M'nin malzemeleri kullanarak genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle iddianame düzenledi. Temizlik görevlisi hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.