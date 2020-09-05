Cinsel istismar zanlısı yaşlı adam, ismini değiştirerek 3 yıldır saklandığı ilçede yakaladı

Denizli'de cinsel istismar suçundan 3 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan yaşlı adam, ismini değiştirerek yaşadığı Bekilli ilçesinde yakalandı. Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 05.09.2020 21:14

Denizli'nin Çivril ilçesinde cinsel istismar suçundan 3 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan zanlı, ismini değiştirerek yaşadığı Bekilli ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşlı adam, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çivril ilçesinde 3 yıl önce cinsel istismar suçuna karışan A.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının Bekilli ilçesinde kendini başka bir isimle tanıtarak yaşamaya başladığını tespit eden ekipler, Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli operasyon düzenledi.

ZANLI TUTUKLANDI

Ekipler, hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi, ilçede yaşadığı evde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.