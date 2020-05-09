Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü

Çin'de bir adamın 79 yaşındaki felçli annesini diri diri gömdüğü ortaya çıktı. Toprak altında 3 gün boyunca aç ve susuz kalan Çinli kadın, şans eseri canlı kurtarılırken; acımasız adamın annesine bakmaktan bıktığı için böyle bir yola başvurduğu kaydedildi.

YAŞLI KADIN KURTARILDI

Tüyler ürpertici olay, Çin'in Shaanxi eyaletine bağlı Jingbian ilçesinde gerçekleşti. Ma soyadlı 58 yaşındaki adam, kısmen felçli olan annesini 2 Mayıs akşamı el arabasıyla evden dışarı çıkarttıktan sonra yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir terk edilmiş mezara diri diri gömdü. Ma, annesinin nerede olduğunu soran eşine ise bir kamyonet kiralayarak onu başka bir eyaletteki akrabalarının yanına gönderdiğini söyledi. Ma'nın eşinin ihbarı üzerine polis tarafından yapılan incelemelerde kadının tren istasyonuna gitmediği tespit edildi. Polis, daha sonra yaşlı kadının gömüldüğü noktayı bularak kadını toprak altından çıkardı. Polisin açıklamasında, yaşlı kadının, kurtarıldığı esnada baygın halde yardım istediği kaydedildi.

FELÇİ ANNESİNE BAKMAKTAN BIKMIŞ

Çinli adamın ise polis tarafından gözaltına alınırken, suçunu itiraf etmediği ve arama çalışmaları esnasında polise yardımcı olmadığı aktarıldı. Polis, Ma'nın kasten insan öldürme şüphesiyle tutuklandığını ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Çin basınında, Ma'nın suçuna gerekçe olarak felçli annesine sürekli bakmaktan bıktığını gösterdiği yazıldı. Basına yansıyan haberlerde, komşularının Ma'yı 'davranışlarında bir anormallik olmayan, sadece çok az konuşan biri' olarak tanımladığı belirtildi.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda ise annesini diri diri gömmeye çalışan adama öfke dolu yorumlar yapılırken, Çin'de kırsal kesimdeki yoksulluk sorununa ve yaşlıların bakımı konusundaki eksikliklere dikkat çekildi.