Çınar Mert neden öldü? Çınar Mert olayı nedir?

EBA'ya bağlanmak için komşusunun internetini kullanmak isteyen Çınar Mert 4. kattan düşerek vefat etti. Duruma isyan edn babası: "Oğlum o bilgisayarın kapağını bile açamadı. Olan çocuğumuza oldu. Oğlumu ne EBA geri getirebilir ne başka bir şey.Eğitim hani bedavaydı, herkese eşitti.Eğitim sistemimizi sıfırladılar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ciğerimiz yandı. Ne diyelim!" dedi.

ÇINAR MERT NEDEN ÖLDÜ?

4. kattan düşerek hayatını kaybeden Çınar Mert'in ailesi oldukça üzgün ve umutsuzlar. Yapılan açıklama ve raporda düşmeye bağlı ölümü kesinleşen minik Çınar, babsının peşinden çatıya çıkmak istemişti.