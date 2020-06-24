Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs pandemisi nedeniyle toplam ölü sayısı 480 bine yaklaşırken, salgının ortaya çıktığı Çin'den 2'inci aşamaya geçildiği aşının ilk fotoğrafı servis edildi.

Çin Tıbbi Bilimler Akademisi (IMBCAMS) Tıbbi Biyoloji Enstitüsü koronavirüse (Covid-19) geliştirdikleri aşının insan deneylerinde ikinci aşamaya geçildiğini duyurmasının ardından aşılara ait fotoğrafları da basına servis etti.

İNSANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nün(DSÖ) duyurduğuna göre küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Söz konusu aşılardan 6'sı Çin'de olmak üzere 8'i insanlar üzerinde deneniyor.

Çin'in servis ettiği, koronavirüs aşısının fotoğrafı

DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.