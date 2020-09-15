Çin'den koronavirüs aşısı ile ilgili sevindiren haber: Kasım'da halkın kullanımına sunulacak

Artan koronavirüs vakaları insanların canını almaya devam ederken, milyonlarca insan bulunacak herhangi bir koronavirüs aşısı ya da tedavisi için umutla haber bekliyor. Tam da bugünlerde koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir yetkili ülkede geliştirmekte olduğu koronavirüs aşılarının kasım ayından itibaren halkın kullanımına hazır olabileceğini söyledi.

3 AŞI, KRİTİK GÖREVDEKİLERDE UYGULANDI

Çin'in klinik deneylerin son aşamasında dört Covid-19 aşısı bulunuyor. Bunlardan en az üçü, temmuz ayında başlatılan acil durum kullanım programı kapsamında kritik görevlerde çalışanlara uygulanmaya başladı.

KASIM VEYA ARALIKTA HALK KULLANABİLECEK

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) baş biyogüvenlik uzmanı Guizhen Wu, dün Çin devlet televizyonu ile yaptığı söyleşide, üçüncü aşama klinik deneylerin sorunsuz ilerlediğini ve aşıların kasım veya aralık aylarında halkın kullanımına hazır olabileceğini söyledi.

Nisan ayında deneysel bir aşı yaptırdıktan sonra son aylarda hiçbir anormal semptom yaşamadığını söyleyen Wu, hangi aşılardan bahsettiğini belirtmedi.