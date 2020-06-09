Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında aşı çalışmaları devam ediyor. Çin'in önde gelen tıbbi danışmanlarından Dr. Zhong Nanshan, ilk koronavirüs (Kovid-19) aşılarının sonbaharda kullanıma hazır olabileceğini açıkladı. Dr. Nanshan, sürü bağışıklığı ile ilgili olarak da çok fazla cana mal olacağını ve 30-40 milyon insanın ölmesine neden olabileceğini ifade etti.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

İngiliz hükümeti tarafından koronavirüs ile savaşmanın bir yolu olarak ortaya atılan sürü bağışıklığı ile ilgili, çok fazla cana mal olacağını ve 30 ila 40 milyon insanın ölmesine neden olabileceğini söyleyen Dr. Nanshan, "Bir ülkenin nüfusunun yüzde 60 ila 70'inin sürü bağışıklığı nedeniyle enfekte olması gerekir. Eğer öyleyse, bunların yüzde yedisi hastalıktan ölecekti. Bu şok edici. Çok pahalı " dedi.

ÇİN'DEN 5 FARKLI AŞI ÇALIŞMASI

Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen bazı aşıların sonbaharda 'acil kullanım' için hazır olabileceğini söyleyen 83 yaşındaki Dr. Nanshan, "Bazıları belki bu yıl sonuna kadar acil durum için kullanılabilir. Acil bir durumda ihtiyaç duyulursa bu yıl sonbahar veya kış aylarında olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkezi hükümet tarafından Pazar günü yayınlanan bir rapora göre, Çin en az beş farklı koronavirüs aşısını test ediyor.

SARS'I BULAN İSİM

Çin'de 2002'de ortaya çıkan SARS virüsünü tespit eden ve önüne geçilmesinde kilit rol üstlenen Nanshan, 2005-2009 yılları arasında Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı olarak görev yapmıştı.