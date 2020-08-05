Çin'de koronavirüsün ardından Bunya virüs alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi

Koronavirüs salgınının çıkış noktası Çin'de yeni bir salgın patlak verdi. "Bunya virüs" olarak adlandırılan ve kene ısırığından bulaştığı düşünülen virüs nedeniyle ülkede şu ana kadar 7 kişi yaşamını yitirdi, 60 kişinin de enfekte olduğu belirtildi.

ATEŞ VE ÖKSÜRÜK GİBİ BELİRTİLERİ VAR

Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisi devam ederken, şimdi de bunya virüs baş gösterdi. Yılın ilk yarısında ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bunya virüs bulaşan kişi sayısının 37'yi aştığı, daha sonra Anhui eyaletinde de enfekte olan 23 kişinin tespit edildiği aktarıldı. Nanjing kentinde enfekte olan bir kadının ateş ve öksürük gibi belirtiler gösterdiği, yapılan tetkikler sonucunda vücudunda lökosit ve trombosit kaybı görüldüğü ifade edildi. Virüsün Anhui ve Zhejiang eyaletlerinde şu ana kadar toplam 7 can kaybına yol açtığı açıklandı.

İNSANDAN İNSANA KAN VE MUKOZA YOLUYLA BULAŞABİLİR

SFTS (Şiddetli Ateşli Trombositopeni Sendromu) virüsünün yeni bir virüs olmadığına işaret edilirken, Çin'in 2011 yılında söz konusu virüsün patojenini tespit ettiği belirtildi. Virüsün, bunya virüs kategorisine dahil olduğu aktarıldı. Virologların virüsün insanlara kenelerden geçtiğini düşündükleri, ancak insandan insana kan ve mukoza yoluyla bulaşma olasılığını da dışlamadıkları kaydedildi.