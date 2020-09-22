Dev gelgit dalgaları otoyola ulaştı, araçlar birbirlerine girdi

Japonya'daki tsunamileri aratmayan görüntüler bu sefer Çin'de kaydedildi. Qiantang nehrinde meydana gelen gelgit sonrası oluşan dev dalgalar nehrin yanındaki otoyola kadar ulaştı ve çok sayıda aracın kaza yapmasına neden oldu.

Çin'in doğusunda yer alan Hangzhou kentindeki Qiantang nehrinde Pazar günü meydana gelen gelgit nehrin yanındaki yola kadar ulaştı.

KAZALAR KAMERADA

Araç trafiğinin yoğun olduğu otoyolda meydana gelen gelgit nedeniyle su birikintisi oluştu. Otoyolda oluşan su birikintisi kazayı da beraberinde getirdi. O anlar kameraya yansıdı.