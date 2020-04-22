Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı

Koronavirüs salgının başladığı Çin'de, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ?tarafından Ocak ayında bir restoranda yapılan bilimsel araştırma sonucu elde edilen yeni bulgular yayınlandı. Söz konusu araştırmanın sonuçlarına göre, restoranda yemek yiyen ve virüs belirtileri göstermeyen bir koronavirüs hastasının etrafında bulunan masalarda yemek yiyen kişilere klima aracılığıyla koronavirüs bulaştırdığı belirlendi.

RESTORANDA BULUNAN 1 KİŞİ, 9 KİŞİYE BULAŞTIRDI

Rapor sonucunda koronavirüsün, restoranın kliması aracılığıyla daha hızlı yayıldığı tespit edildi. Araştırmacılar, restoranda yemek yiyen 4 kişilik ailenin bir üyesinin virüs belirtisi göstermediğini ancak iki hafta sonra, masadaki kişiler ve aileleri dahil olmak üzere 9 kişinin koronavirüse yakalandığı belirtti.

KORONAVİRÜS KLİMA YOLUYLA YAYILDI

Çinli bilim insanlarının restoranda yaptığı araştırmada, koronavirüs taşıyan kişinin restoranda, pencere bulunmayan bir alanda oturduğu ve diğer hastalanan kişilerle mesafesinin bir metre olduğu belirtildi. Raporu yazan bilim insanları, koronavirüsün diğer kişilere bulaşmasının en olası nedeninin damlacık iletimi olduğunu dile getirdi.

Koronavirüs taşıyan mikro damlacıkların sadece kısa bir süre havada kalıp kısa mesafelerde dolaşabildiği, bu nedenle klima sayesinde virüs diğer masalara kadar ulaştığı sonucuna varıldı.