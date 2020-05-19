Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine Günlerce ağladım, sıra sende notuyla 1 ton soğan gönderdi

Çin basınında yer alan haberlere göre soyadı Zhao olarak açıklanan genç kadın, yaklaşık bir yıl önce erkek arkadaşı tarafından terk edildi. Aldatıldığını da öğrenen Zhao, önce günlerce gözyaşı döktü ancak eski erkek arkadaşının hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesine sinirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Zhao, bir ton soğan sipariş etti ve erkek arkadaşının kapısına teslim etmesi için bir firmayla anlaştı. Firmadan, alıcıyla iletişim kurmamasını ve soğanları olduğu gibi kapıya bırakmasını istedi. Zhao, bir de "Üç gün boyunca ağladım, şimdi sıra sende" notunu iliştirdi.

"GÖZYAŞININ TADINI BİLSİN İSTEDİM"

Shandong eyaletinde yaşayan genç adam, kapısında bir kamyonet dolusu soğanı görünce şaşkına döndü. Adamın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti. Yerel basına konuşan Zhao, "Arkadaşlarımdan, benden ayrıldıktan sonra hiç de üzülmediğini duydum. Bense evde üç gün ağlayarak geçirdim, çok kalbim kırılmıştı. Bu nedenle evine göndermek için bir ton soğan sipariş ettim. Param var. Gözyaşının tadını bilsin istedim" dedi.

Genç adam ise, 'aşırı dramatik davranışları' nedeniyle Zhao'dan ayrıldığını savundu.

KOMŞULAR RAHATSIZ: TÜM MAHALLE SOĞAN KOKUYOR

Çiftin hesaplaşması ise en çok genç adamın komşularını etkiledi. Aynı apartmanda yaşayan bir komşusu, "Erkek arkadaşı ağladı mı bilmiyorum ama benim ağladım kesin. Tüm mahalle soğan kokuyor" dedi.