Çin'de aç ayı, arıcıların kovanından bal yerken görüntülendi

Çin'de karnı acıkan bir ayı, arıcıların kovanlarını hedef aldı. Ayının parmaklıklar arasından bal yiyişi güvenlik kameralarına yansıdı. Yenen bal için yetkililer arıcıya tazminat ödedi.

01.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:58

Çin'de aç olan bir ayı, parmaklarını kafeslerin demirlerinden uzatarak 7.5 kilo bal yedi. Görüntüler güvenlik kamerasına yansırken, yerel makamlar Çinli arıcılara tazminat ödedi.

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Sichuan bölgesindeki doğal koruma alanında, 3 yaşındaki bir Asya Kara ayısı, bir arıcının kovanlarının bulunduğu alana girdi. Ayı burada, içinde arı kovanlarının bulunduğu demirli kafeslerden birinin önüne geldi. Dişleriyle demir parmaklıkları sökmeye çalıştı.

20 DAKİKADA 7.5 KİLO BAL YEDİ

Parmaklıkları sökmede başarılı olamayan ayı, bu kez de ön pençesini parmaklıkların arasından uzatarak petekteki bala ulaştı. Ayı, bu yöntemle yaklaşık 20 dakikada 7,5 kilo bal yedi. O anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre olay, Çinli arıcıların, kovanlardaki balın bir kısmının yendiğini fark edip durumu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı. Yerel makamların, ayının yediği bal için arıcılara tazminat ödediği ifade edildi.