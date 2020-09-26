Çin'de 6 ay önce aşı yapılan gönüllülerde ciddi bir yan etkiye rastlanmadı

Çin'in koronavirüs (Kovid-19) aşı adayı için gönüllü olan ilk grubun altı aylık gözlem süresi sona erdi. Gönüllülerde ciddi bir yan etkiye rastlanmadığı açıklandı.

YAN ETKİYE RASTLANMADI

Çin'in koronavirüs aşı adayı için gönüllü olan ilk grubun altı aylık gözlem süresi sona ererken ilk doz uygulanan grupta herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığı açıklandı.

İKİNCİ BİR DOZ AŞI DAHA VERİLECEK

Araştırma ekibi, gönüllülere ikinci bir doz daha verilmesinin planlandığını ifade etti. Çin'in 108 kişilik ilk gönüllü grubuna ilk doz aşı, 17 Mart'ta Vuhan'da yapılmıştı.

DÜNYA GENELİNDE 994 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 994 binden fazla insan hayatını kaybetti, 32 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı.