Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı

Hindistan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 bin 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 974 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 354 bin 65'e yükseldiği belirtildi. Can kayıplarının her geçen gün arttığı Hindistan; Çin, ABD ve Brezilya'nın ardından salgının yeni merkez üssü olarak nitelendiriliyor.

TOPLAM CAN KAYBI 11 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte kaydedilen 2 bin 3 can kaybıyla Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bin 903'e çıktı. Hindistan'da şimdiye kadar virüs bulaşan 186 bin 935 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

DÜNYADA EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN 4'ÜNCÜ ÜLKE

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.