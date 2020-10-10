CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu

İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, yapmış oldukları son araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı. CHP'nin yüzde 17'lere gerilediği ankette İYİ Parti'nin oy oranını yüzde 13'ün üzerine taşıması dikkat çekti.

"KILIÇDAROĞLU RESMİN TAMAMINA TAKILMIYOR"

CHP'nin oy oranının yüzde 17'ye indiğini anlatan Selçuki, "CHP'den giden oy, sessiz kalmaları ile alakalı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, doğru bir strateji ile ittifakı bir arada tutmaya ve mümkün olduğunca diyalog kanallarını geliştirerek, muhalefet ittifakını genişletmek istiyor. Ancak bu politikanın kendi popülaritesine ve partisinin oy oranına bir maliyeti var. Kılıçdaroğlu resmin tamamına bakarak bu maliyete pek takılmıyor gibi gözüküyor" dedi.

HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Can Selçuki, ekim ayının ilk haftasında 1500 kişi ile gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'a açıkladı. Selçuki, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 35'inin AK Parti, yüzde 17.4'inin CHP, yüzde 13.7'sinin İYİ Parti, yüzde 9.9'unun HDP, yüzde 7.7'sinin de MHP yanıtını verdiğini söyledi.

İYİ PARTİ'DEKİ YÜKSELİŞİN SIRRI NE?

2019 yerel seçimlerinin ardından iktidar ve muhalefet cephesindeki seçmen davranışlarında farklılıklar oluştuğunu belirten Can Selçuki, "İYİ Parti, kurulduğu günden bu yana oy oranını ilk defa yüzde 13'ün üzerine taşıdı. CHP ise ilk kez yüzde 18'in altına indi. Bu durumun arkasında iki temel sebep var. İYİ Parti oy artışını öncelikle olarak AKP seçmeninden ve ikincil olarak da CHP seçmeninde sağlamış gözüküyor. İYİ Parti'nin iktidar bloku tarafından 'yerli ve milli' olarak tanımlanmasının ardından, Cumhur İttifakı seçmeni İYİ Parti'yi bir muhalefet partisi olarak değerlendirmiyor. Mevcut partisinden memnun olmayanların fikirlerinin İYİ Parti lehine değişmesinin önünde engel bulunmuyor" dedi.