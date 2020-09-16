CHP'li Şişli Belediyesi ilçedeki mekanların 23'ten sonra dışarıdaki masalara alkollü içecek servisini yasakladı

İstanbul'da gece hayatının hareketli noktalarından olan Şişli'de alkollü içecek servisiyle ilgili önemli bir karar alındı. Buna göre ilçede saat 23.00'ten sonra sokakta, caddede masası olan işletmeler dışarıya içki servisi yapamayacak. Belediye Başkanı Muammer Keskin, "CHP'li başkan alkollü içkiyi yasaklıyor" eleştirilerine "Restoran ve kafelerin bulunduğu yerlerde ikamet eden vatandaşlarımızı düşünmemiz gerekiyor" sözleriyle karşılık verdi.

Habertürk'ten Yavuz Barlas'a konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin yasak kararı şu sözlerle aktardı "Şişli'de sokakta, caddede masası olan restoranlar, dışarıya alkollü içki servisini saat 23.00'te kesecek.

"İKAMET EDEN VATANDAŞLARIMIZI DÜŞÜNMEK DURUMUNDAYIM"

O saatten sonra içkisini içmek isteyen müşteri, mekanın kapalı bölümüne geçecek. Belediye Başkanı olarak buralarda ikamet eden vatandaşlarımızı düşünmek durumundayım. Dışarıya içki servisi sürdükçe sokakta, caddede gürültü kesilmiyor. Restoranın, kafenin üstünde evi olan vatandaş uyuyamıyor.

"CHP'Lİ BAŞKAN ALKOLLÜ İÇKİYİ YASAKLIYOR' DİYENLER OLACAK"

Hemen, 'CHP'li belediye başkanı alkollü içkiyi yasaklıyor' eleştirileri yapanlar oldu. Eleştirileri saygıyla karşılıyorum ama restoran ve kafelerin bulunduğu yerlerde ikamet eden vatandaşlarımızı düşünmemiz gerekiyor."