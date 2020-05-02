CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'nin ABD ve bazı ülkelere yardım malzemeleri göndermesini doğru bulmadığını ifade ederek eleştiriler yöneltti.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; CHP'li Özel, salgının başladığı günden bu yana vatandaşın maskeye ulaşmakta güçlük çektiğini söyledi. Ardından da tepkisini şöyle sürdürdü:

"PYD'NİN BAŞINDAKİ KİŞİYE METHİYELER DÜZEN TRUMP"

"55 ülkeye ve Amerikan halkı ile sağlıkçılarına gönderilen yardımları önemsiyoruz. Ancak bu yardımı yaparken, PYD'nin başındaki kişiye 'General Mazlum' diye methiyeler düzen, Fetullah Gülen'i tüm çabalarımıza rağmen iade etmeyen, Cumhurbaşkanı'na yazdığı hakaret dolu mektupları yanıtsız kalan Trump'a, bir de minnet ve şükran dolu mektup yazmak, bir çaresizliğin neticesi olabilir. Bunu da not ettik."