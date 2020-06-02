CHP Meclis Üyesi Şahin Sevinç'in Tokadı yersin dediği zabıtaya arkadaşı tokat attı

Bursa'da, Yıldırım ilçe belediyesinin CHP'li meclis üyesi Şahin Sevinç, ruhsatsız tek katlı yapının yıkımını durdurmaya çalışınca zabıtalarla tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Sevinç'in yanındaki arkadaşı zabıta memuru Yusuf Ç'ye tokat attı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Yıldırım ilçe belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Vakıf Mahallesi 1'inci Vefa Sokak'ta bulunan ruhsatsız tek katlı binayı yıkmak için bu sabah adrese gitti. Daha önce 2 kez tutanak tutulmasına rağmen yıkılmayan binanın sahipleri, gelen zabıta ekiplerine tepki gösterdi.

BİNA SAHİPLERİ SEVİNÇ'İ ARADI

Zabıta ekipleri de yıkım kararını göstererek yıkma işleminin gerçekleştireceklerini söyledi. Bunun üzerine bina sahipleri, Yıldırım ilçe belediyesinin CHP'li Meclis üyesi Şahin Sevinç'i arayarak yardım istedi. Gelen Sevinç, zabıta ekipleri ile tartıştı, yıkımın yapılmayacağını söyledi. Zabıta ekipleri ise yıkım işleminin yasal olduğunu belirtti.

"ÇEKME, TOKADI YERSİN"

Tartışmanın büyümesi üzerine, Yusuf Ç. adlı zabıta memuru, Sevinç'in itiraz ve hakaretlerini cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Sevinç, zabıta memuruna, "Çekme, tokadı yersin" diyerek, tepki gösterdi.

ZABITAYA TOKAT

Zabıtanın, 'Tokat at, bu anı bekliyorum' demesi üzerine Sevinç'in yanındaki arkadaşı, zabıtaya tokat attı. Zabıta memuru olayın ardından Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi'ne giderek, darp raporu aldı ve şikayetçi oldu. Yıkım işlemi ise jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri arasında gerçekleştirildi.