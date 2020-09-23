CHP'li isimden bomba iddia! Ersin Düzen'in TRT'den ne kadar para aldığını belgeyle ortaya koydu

Rıdvan Dilmen'in pazartesi akşamı NTV ekranlarında 'Türk futboluna temiz eller yapılmalı' sözlerini destekleyen Fatih Altaylı, TRT Spor spikeri Ersin Düzen'in ayda 500 bin TL maaş aldığını iddia etmişti. Ersin Düzen ise canlı yayında Fatih Altaylı'nın kendisine iftira attığını söylendiği gibi bir ücret almadığını söylemişti.

"RIDVAN DİLMEN ARI KOVANINA ÇOMAK SOKTU"

Pazartesi gecesi Bloomberg ekranlarında yayınlanan programda konuşan Fatih Altaylı, ''Günahını almayayım ama böyle böyle deniyor: Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor. Rıdvan Dilmen'in söylediklerinin %95'i doğrudur. %5'ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen'in bastığı yerden ses geldi. Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım" ifadelerini kullandı.

"İSPATLA BİR DAHA EKRANA ÇIKMAM"

Ersin Düzen, hakkındaki iddialara TRT ekranlarından yanıt verdi. Fatih Altaylı'yı iddiasını ispatlamaya davet eden Düzen, "Fatih Altaylı benim için ayda TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?" şeklinde konuştu.

TARTIŞMALARA CHP'Lİ VEKİL DE DAHİL OLDU

Olayın yankıları sürerken CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, sosyal medya hesabından Ersin Düzen'in ne kadar maaş aldığıyla ilgili bir belge yayınladı.

İşte CHP'li Sertel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar;

"Ersin Düzen'in Şirketi'nin TRT stüdyolarını ve kameramanlarını kullanarak ve yanına üç eski futbolcuyu alarak gerçekleştirdiği Stadyum programı için aldığı ücreti üç yıl önce TRT açıklamıştı. Hüseyin Ersin Düzen'in verilen listede program başına 34 bin 370 lira aldığı yazılı.

Ersin Düzen, haftada iki kez yaptığı programı üçe çıkardı. Böylece haftada 103 bin 100 TL fatura keserek parayı dış yapım olarak TRT'den tahsil etti. Bunu aylık olarak hesapladığınızda 412 bin 440 TL rakam ortaya çıkıyor. TRT'nin bize yaptığı açıklamayı kamuoyu İle paylaştığımda Ersin Düzen beni mahkemeye vereceğini söylemiş ve Twitter üzerinden tehdit etmişti. Üç yıldır mahkeme zaptını bekliyorum ama malum Türk Adaleti ağır çalışıyor (!) Hakim huzuruna çıksak gerçekler ortaya çıkacak.

Ersin Düzen, bu paranın elbette hepsine el koymuyor. Yanındaki üç eski futbolcu, yeni yorumculara da dağıtıyor. Kimi duyuma göre, onlara ayda ortalama 30'şar bin, kimine göre 15'er bin lira verdiği söyleniyor. Bu rakamın onlar için çok az olduğu bir gerçek. Zamanında milletvekili iken, özel iş yapması yasak olmasına rağmen Recep Tayyip Erdoğan'ın özel İzni ile TRT'de spor yorumu yapan FETÖ kaçağı Hakan Şükür'e 1 milyon lira civarında ücret tahsis edilmişti. Düzen'in yorumcuları ona göre daha az ücret alıyor. Şimdilik bu kadar."