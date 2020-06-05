Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul eski Milletvekili Enis Berberoğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Berberoğlu, Maltepe Cezaevine gece saatlerinde getirildi.

Terörle Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

VEKİLLİĞİ DÜN MECLİSTE DÜŞÜRÜLDÜ

CHP eski Milletvekili Enis Berberoğlu yargılandığı davada, "Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Berberoğlu'nun Milletvekilliği dün Meclis'te düşürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bakırköy'deki evinde gözaltına alınan Berberoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Adalet Sarayındaki işlemlerinin ardından tutuklanan Berberoğlu Maltepe L Tipi Cezaevine gece saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi.