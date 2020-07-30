CHP'den kulisleri sallayan Muharrem İnce parti kuracak iddialarına yanıt

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Muharrem İnce'nin parti kuracağı ile ilgili iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Faik Öztrak, "Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılacak bazı milletvekilleri ile bayram sonrası parti kuracağı iddia ediliyor. Değerlendirmeniz ne olacak?" sorusu üzerine, 37. Olağan Kurultay'ın CHP'nin iktidara yürüyüş kurultayı olduğunu, bu tür üretilen haberlerle CHP'nin, CHP'li milletvekillerinin, yöneticilerin, delegelerin ve üyelerinin kaybedecek zamanı olmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, CHP'li Muharrem İnce'nin parti kuracağını öne sürmüştü.

Orakoğlu, köşe yazısında geçen hafta sonu gerçekleştirilen 37. CHP Kurultayı'na dair, "Kılıçdaroğlu'nun tek kazandığı seçim parti kongresi... Delegeleri ayarlıyor, her kongrede genel başkan seçiliyor. Zira delegeler lejyonerleştirilmiş" yorumunu yaptı.

Orakoğlu, İnce ile ilgili şu iddiada bulundu:

"Güvenilir kaynaklardan aldığım bir bilgiye göre Muharrem İnce'nin bayram sonrasında CHP'den kopacak bazı milletvekilleri ile yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'na gözün aydın olsun mu diyelim yoksa geçmiş olsun mu?"