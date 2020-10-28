CHP, Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı hakkında inceleme başlattı

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, organize suç örgütü yöneticisi olmaktan hüküm giyen ve Nisan ayında infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'yı makamında kabul ederek hediye vermesi, parti yönetiminin tepkisine yol açtı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, ziyarete ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından, genel merkez yöneticileri Recep Gürkan'dan bilgi aldı. Gürkan'ın, spontan görüşmenin, "Alaaddin Çakıcı'nın geçmişte cezaevinden arkadaşı olan ortak bir arkadaşlarının talebi doğrultusunda" gerçekleştiği bilgisini paylaştığı öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çok sayıda CHP'linin tepkisi genel merkeze de yansıdı. Bazı genel merkez yöneticileri, Gürkan'ı arayarak bilgi alırken, ziyaretten duydukları rahatsızlığı da ilettiler. Olayla ilgili inceleme başlatan CHP yönetiminin disiplin süreci dahil bütün seçenekleri değerlendirdiği kaydedildi.

BAŞKAN GÜRKAN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞMIŞTI

Recep Gürkan ziyareti sosyal medya hesabından, "Sayın Alaattin Çakıcı, Belediyemizdeki Ulu Önderin 4 gece konakladığı Atatürk Odası'nı ve bizleri ziyaret etti. Kendilerine Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik" şeklinde bir açıklama yaparak duyurmuş ve ziyarete ilişkin fotoğrafları da paylaşmıştı.

ÇAKICI'DAN "YAKIN DOST" VURGUSU

Alaaddin Çakıcı'nın Twitter hesabından da ziyarete ilişkin şu açıklama yapılmıştı: "Alaattin Çakıcı yakın dostu olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret ederek 1927 yılında Fransız fotoğrafçının çektiği resmin aslını Alaattin Çakıcı'ya makamında hediye etmiş, ayrıca çok yakın dostu Mustafa Altunhan'ın özel misafiri olarak birlikte Edirne Belediye Başkanını ziyaret ederken Alaattin Çakıcı'nın yakın arkadaşı Vahit Kayrıcı bu ziyarette birlikte Edirne'ye gelmiştir."

CHP'Lİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ: GERÇEKTEN AÇIKLAMASI ZOR

CHP'li üst düzey bir yönetici, Gürkan'ın tavrına anlam veremediklerini ve son derece yanlış bulduğunu ilettiğini de belirterek, disiplin sürecinin işletilip işletilmeyeceği konusunun yetkili kurullarda değerlendirileceğini belirtti. Söz konusu yönetici, "Kendisiyle görüşüp, bilgi aldık. O da kendince açıklamalarda bulundu. Bu gerekçeleri yetkili kurullarımız değerlendirir ve buna göre bir karar verir. Kendisi aslında deneyimli bir belediye başkanımız. Geçmişte milletvekilliği de yaptı, gerçekten açıklaması zor" dedi.