Chelsea'yi evinde 5-3 mağlup eden şampiyon Liverpool, kupasına kavuştu
İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan Liverpool, 37. hafta maçında Chelsea'yi konuk etti. Karşılaşmayı 5-3 kazanan Kırmızılar, maç sonunda kupasını aldı.
23.07.2020 00:34 | Son Güncelleme: 23.07.2020 01:45
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool ile Chelsea, Anfield Road'da karşı karşıya geldi.
Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede Kırmızılar, rakibini 5-3 mağlup etti. Sezonun bitimine haftalar kala şampiyonluğunu garantileyen Liverpool, mücadele sonrasında kupasına kavuştu.
CHELSEA 63 PUANDA KALDI
Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea, bu mağlubiyetin ardından haftayı 63 puanla 4. sırada tamamladı.