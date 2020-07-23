Chelsea'yi evinde 5-3 mağlup eden şampiyon Liverpool, kupasına kavuştu İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan Liverpool, 37. hafta maçında Chelsea'yi konuk etti. Karşılaşmayı 5-3 kazanan Kırmızılar, maç sonunda kupasını aldı.

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool ile Chelsea, Anfield Road'da karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede Kırmızılar, rakibini 5-3 mağlup etti. Sezonun bitimine haftalar kala şampiyonluğunu garantileyen Liverpool, mücadele sonrasında kupasına kavuştu. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea, bu mağlubiyetin ardından haftayı 63 puanla 4. sırada tamamladı.