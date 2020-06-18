Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı

Alman kulübü Leipzig'ten Chelsea'ye transfer olan Alman futbolcu Timo Werner'in nişanlısı Paula Magdalena'dan kutlama paylaşımı geldi.

Magdalena, kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden Werner ile arabada çektirdikleri bir fotoğrafı "Happy" (Mutlu) notuyla paylaştı.

BONSERVİSİ 53 MİLYON EURO

Alman basınının iddiasına göre Chelsea, Liverpool'un da peşinden koştuğu Timo Werner için Leipzig'e 53 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İngiliz devi ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki forvet, haftalık 170 bin pound kazanacak.