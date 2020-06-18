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Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı

Alman futbolcu Timo Werner, Leipzig'den İngiliz devi Chelsea'ye transfer oldu. Werner'in nişanlısı transferi Alman golcüyle birlikte arabada çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medyasından paylaşarak duyurdu.

18.06.2020 20:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:40

Alman kulübü Leipzig'ten Chelsea'ye transfer olan Alman futbolcu Timo Werner'in nişanlısı Paula Magdalena'dan kutlama paylaşımı geldi.

Magdalena, kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden Werner ile arabada çektirdikleri bir fotoğrafı "Happy" (Mutlu) notuyla paylaştı.

BONSERVİSİ 53 MİLYON EURO

Alman basınının iddiasına göre Chelsea, Liverpool'un da peşinden koştuğu Timo Werner için Leipzig'e 53 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İngiliz devi ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki forvet, haftalık 170 bin pound kazanacak.

Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı

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