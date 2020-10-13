Cezaevi firarisi, yakalandığını anlayınca pencereden çıkıp intihara kalkıştı! O anlar kamerada

İzmir'in Konak İlçesi Kılıç Reis Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında meydana gelen olayda polis ekipleri, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen 36 yaşındaki T.Y.S.'nin adresini tespit edip, operasyon düzenledi.

PENCEREDEN ATLAMAYA KALKIŞTI

Polis ekiplerini fark eden T.Y.S., gözaltına alınmak istenince pencereye çıktı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, T.Y.S.'nin atlama ihtimaline karşın aşağıya branda açarak önlem aldı. T.Y.S., annesinin olay yerine çağırılmasıyla birlikte eylemini sonlandırdı. Bu arada, T.Y.S.'nin evinde 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.