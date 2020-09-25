Ceza yazılmasına kızan sürücü, motosikletini cadde ortasında ateşe verdi
25.09.2020 11:18 | Güncelleme: 25.09.2020 11:49
Hatay'da trafik ekipleri tarafından durdurulan ve evrak eksikliğinden dolayı ceza yazılacağını öğrenen sürücü, depo kapağını açarak motosikletini ateşe verdi.
Hatay'ın Payas ilçesinde trafik polisinin ceza yazmasına kızan sürücü motosikletini ateşe verdi.
Alınan bilgiye göre, Gökhan Sağlam'ın kullandığı 31 JR 179 plakalı motosiklet, E5 Karayolu üzerinde denetim yapan trafik ekipleri tarafından durduruldu. Evrak eksikliğinden dolayı ceza yazılacağını öğrenen sürücü, motosikletinin depo kapağını açarak ateşe verdi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alev alev yanan motosiklet Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Motosikleti yaktıktan sonra evine giden sürücü gözaltına alındı.