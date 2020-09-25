Ceza yazılmasına kızan sürücü, motosikletini cadde ortasında ateşe verdi

Hatay'ın Payas ilçesinde trafik polisinin ceza yazmasına kızan sürücü motosikletini ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, Gökhan Sağlam'ın kullandığı 31 JR 179 plakalı motosiklet, E5 Karayolu üzerinde denetim yapan trafik ekipleri tarafından durduruldu. Evrak eksikliğinden dolayı ceza yazılacağını öğrenen sürücü, motosikletinin depo kapağını açarak ateşe verdi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alev alev yanan motosiklet Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Motosikleti yaktıktan sonra evine giden sürücü gözaltına alındı.