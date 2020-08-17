Ünlü sanatçı Ceylan, söz ve müziği Ayaz Aydın'a ait olan Bir Sivaslı Uğruna şarkısı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran şarkı hakkında "Bir Sivaslı Uğruna" şarkısı sözleri araştırılıyor. İşte, Ceylan Bir Sivaslı Uğruna şarkısı sözleri!

SİVASLI UĞRUNA ŞARKISI SÖZLERİ!

Kızlar gelse dizilseler sürüylen sürüyle

Dönüp bakmam işim olmaz biriylen kardaş (çünkü)

Yanıyom bir Sivaslı uğruna

Ölüyom ben yarimin yoluna

Yaralı bak bu gönlüm yaralı

Zaralı zaten yarim Zaralı

Yanıyom bir Sivaslı uğruna

Ölüyom ben yarimin yoluna

Yaralı bak bu gönlüm yaralı

Karalı zaten bahtım karalı

Ondan başkasına gönlüm tövbeli tövbeli

İster ise olsun dünya güzeli canım (çünkü)

Yanıyom bir Sivaslı uğruna

Ölüyom ben yarimin yoluna

Yaralı bak bu gönlüm yaralı

Karalı zaten bahtım karalı

Yanıyom bir Sivaslı uğruna

Ölüyom ben yarimin yoluna

Yaralı bak bu gönlüm yaralı

Karalı zaten bahtım karalı

Sana bakmam n'olur üstüme…

Ayaz Aydın