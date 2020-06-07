Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan CNN Türk'teki Mercek Altında programında koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"OLUMSUZ ETKİLERİNİ 2 HAFTA İÇİNDE GÖRECEĞİZ"

Ceyhan "Vaka sayısında artma yok ama beklenen azalma olmadı. 19 Mayıs'tan beri binli rakamlara takıldık. İşte anca 900 civarına inebiliyoruz. Sebebi işte bu sokaklardaki görüntüler.Bunların etkilerini 2 hafta içinde göreceğiz. Olumsuz etkisi olacak. Vaka sayısı artar mı sayı düşmez mi göreceğiz" dedi.

İSTANBUL'UN YÜZDE 1'İ VİRÜS TAŞIYOR

İstanbul'da kabaca yüzde 1'in virüsü taşıdığını öne süren Ceyhan sosyal mesafeye uyulmayan görüntülere dikkat çekerek "Haliyle bunlarla karşılaşanların, sosyal mesafeye uymayanları ve maske takmayanların virüsü alma riski var" yorumunu yaptı.

65 YAŞ İÇİN BÜYÜK RİSK

"Nerede yanlış yapıyoruz?" sorusu yöneltilen Ceyhan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili önemli bir riske dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

"Haftalardır koruduğumuz evde izole ettiğimiz 65 yaş bugün sokağa çıkıyor. Bunların sokaktaki görüntülerle karşılaşması ciddi bir risk oluşturabilir. Virüs ilk çıktığı zaman insanlarımız kaygılıydı, zamanla bu kaygı azaldı. Kararında bir kaygı bile yok. Aldırmamazlık son derece tehlikeli."

"İRAN" HATIRLATMASI

Toplu taşımada iptal edilen yüzde 50 kararınını hatırlatan kurallara uyulmadığını vurgulayan Ceyhan, komşu İran'ın Türkiye'den daha düşük vaka sayısına indikten sonra yaşanan tırmanışı hatırlattı. Ceyhan rahatlama ile birlikte yeniden sayıların yükseldiğini belirterek "İlk dalgadan daha büyük bir dalga ile karşılaştılar. Dikkat etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 93 UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Ölümlerin yüzde 93'ünün 65 yaş üstü vatandaşlar" açıklamasını vurgulayan Ceyhan evde izole edilmiş sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri vatandaşları uyardı. Ev içi temasların da kesilmediğini ve sokağa çıkanların yaşlılara virüsü bulaştırdığını kaydetti.

YAPTIRIM ÇAĞRISI

Ceyhan maskesiz sokağa çıkılmaması çağrısında bulunarak buna devlet eliyle bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Maskesiz dolaşmanın yaptırımı olmalı diyen Ceyhan "Sahiller için de kontrol ve yaptırım mekanizması oluşturulmalı" dedi.

Son olarak 65 yaş üstünü yeniden uyaran Ceyhan "65 yaş kurallara uydu. Problem onların karşılaşacakları insanlar" değerlendirmesinde bulundu. Koronavirüs salgınında vaka sayısı 7 milyonu geçerken sivil toplum kuruluşları ve ticari işletmelerin oluşturduğu Deep Knowledge Group isimli konsorsiyum, "corona virüsünde en güvenli ülkeler" sıralaması yaptı. Farklı metrik ve istatistiklere dayandırılan araştırmada Türkiye de yer aldı.