Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi

Muğla plakalı tırın arkasında şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehit polis memuru Fethi Sekin, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan gibi birçok şehidin fotoğrafı bulunuyordu. Fotoğrafları gören polis memuru tırı durdurarak eline aldığı bezle şehitlerin fotoğraflarını temizledi.

"ŞEHİTLERİN YÜZLERİ RESİMDE BİLE KİRLİ OLAMAZ"

Çevredeki vatandaşlar tarafında kayda alınan o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde polis memurunun "Bu vatan için canını vermiş insanların yüzü resimde dahi kirli olamaz" dediği duyuluyor.

ARAÇ SAHİBİNİ UYARDI

Görüntülerin devamında araç sahibine uyarıda bulunan polis memuru, "Ara sıra temizleyin" ifadelerini kullandı.