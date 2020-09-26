Çetiner Çetin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi kanalda çalışıyor?

Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuk olduğu Türkiye'nin Nabzı Özel programında yardımcı sunucu olarak katılan Çetiner Çetin kimdir, nereli, biyografisi nedir? Çetiner Çetin hangi bölüm mezunu. Şu ana kadar hangi kanallarda çalıştı?

ÇETİNER ÇETİN KİMDİR?

Çetiner Çetin 1977 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dünyaya geldi. Şuanda Habertürk dış politika yayın koordinatörlüğü görevini yapan Çetiner Çetin Ankara Üniversitesi mezunudur.

Çetiner Çetin doğum tarihi nedir : 1977

Çetiner Çetin kaç yaşında : 43 yaşında

Çetiner Çetin aslen nereli : Hakkari

Çetiner Çetin mesleği ne : Gazetecilik

Çetiner Çetin, daha önce NTV, Yeni Şafak, Habertürk gazetesi bünyesinde çalışmıştır. Şuanda ise Habertürk dış politika yayın koordinatörlüğü yapmaktadır.