Çete yöneticisinden uyuşturucu baronuna tepki: Ocağımı yaktınız
TÜRKİYE'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 100 milyon lira değerindeki 1 ton 535 kilogram eroinin sahibi olduğu iddia edilen uyuştucu baronu Mehmet Zeki Fidan'a, çetesinin yöneticilerinden olan Mahmut Mısır, tutuklu yargılandıkları davanın duruşmasında, "Ocağımı yaktınız.
TÜRKİYE'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 100 milyon lira değerindeki 1 ton 535 kilogram eroinin sahibi olduğu iddia edilen uyuştucu baronu Mehmet Zeki Fidan'a, çetesinin yöneticilerinden olan Mahmut Mısır, tutuklu yargılandıkları davanın duruşmasında, "Ocağımı yaktınız. İçiniz rahat mı? Dört cenaze yaşadım, Allah sorsun" diyerek, tepki gösterdi. Biri tutuksuz 8 sanık hakkında toplam 1314 yıl hapis cezası istenen davada, pazartesi günü karar verilecek.
Aziziye ilçesinde, 25 Ocak günü, İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı tespit edilen florit madeni yüklü TIR'da arama yapıldı. TIR'ın dorsesindeki floritler arasında, 17 çuval içinde, 25 bin 834 adet taş parçası görünümlü, 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuştucuyu teslim alacakların yakalanması amacıyla, eroin yüklü TIR, takip altında İstanbul'a gönderildi. 3 gün süren operasyonda, uyuşturucuyu İran'dan temin edip, gümrüğe naklini sağlayan 'Rüzgar' kod adlı Ali Yıldırım ve 'Ateş' kod adlı Mahmut Mısır, gümrükleme şirketi sahipleri Erdal Ergi ve Ahmet Özdemir, şirket çalışaı Mazlum Ö., uyuşturucuların İstanbul'da saklandığı deponun sahibi 'Mekanik' kod adlı Hacı Karahan, 'Dutifoalbar' ve 'Dayı' kod adlarını kullanan uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan, Fidan ile örgüt üyeleri arasındaki irtibatı sağlayan 'Lord' ve 'Mahalle' kod adlarını kullanan Saruhan Özçelik, kıskıvrak yakalandı.