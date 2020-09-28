Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ilk koronavirüs aşısı gönüllülere uygulandı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Çin'e ait koronavirüs aşısının Faz 3 çalışmalarına başlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak aşı ve süreç ile ilgili bilgi verdi. Hastanede aşıyı olan ilk gönüllü, hasta bakıcı oldu.

ANKARA VE KOCAELİ'DEN SONRA SIRA İSTANBUL'DA

Çin'in koronavirüse karşı yürüttüğü aşı çalışmalarında, faz 3 araştırmaları Türkiye'de ilk olarak Hacettepe'de uygulanmış, ikinci merkez Kocaeli olmuştu. İstanbul'daki ilk aşı uygulamasının adresi ise Cerrahpaşa oldu.

İLK GÖNÜLLÜ HASTA BAKICI OLDU

Koronavirüs Faz 3 gönüllü aşılamalarının İstanbul'daki ilk uygulaması, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapıldı. Aşılama çalışmasına Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak da katıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olan Asım Baştürk gönüllü olarak ilk aşıyı oldu.