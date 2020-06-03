Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada

Manisa'nın Soma ilçesi Hürriyet Bulvarı'da bir teknik serviste yaşanan olayda, tamir için servise getirilen bir cep telefonunun bataryasının bir anda alev alarak patlaması iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ALEVLERİN BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ

Telefon tamirciliği yapan Yusuf Karataş, müşteriyle konuşurken masanın hemen üstünde duran telefonun bataryası birden alev alarak patladı. Patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken masa üstündeki kağıtlar tutuştu. Karataş cep telefonunu masadan yere atarak alevlerin büyümesini engelledi.

SEBEP BATARYANIN ŞİŞMESİ

İş yeri sahibi Karataş, patlamaya cep telefonunun şişen bataryasının sebep olduğunu belirterek vatandaşları telefonlarının şişen bataryaları konusunda uyardı.