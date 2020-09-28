Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim yapılan dönemde telefonun bile çekmediği mahalle yardım bekliyor

Antalya Serik ilçesine bağlı Gökçepınar Mahallesi'nde yaşayanlar, bölgede internet bulunmadığını, yıllardır da cep telefonlarının çekmediğini söyledi. Pandemi sürecinde çocuklarının uzaktan eğitim alamadığını belirten mahalleli, sorunlarının çözümü için yetkililerden yardım istedi.

Serik merkeze 24 kilometre, Antalya'ya 55 kilometre mesafedeki 70 hanelik, 300'e yakın nüfusun yaşadığı Gökçepınar'da vatandaşlar, internet altyapısı bulunmayan mahallelerinde yıllardır cep telefonlarının da çekmediğinden yakındı. Çocuklarının Kovid-19 sebebiyle okula gidemediğini, internet bulunmadığı ve cep telefonu da çekmediği için uzaktan eğitim alamadıklarını söyleyen mahalleli, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

"40 ÇOCUĞUMUZ MAĞDUR OLMAKTA"

Mahalle halkından Hülya Yedek, Sami Akman, Adem Şaşmaz, "Dağlık ve engebeli olan mahallemiz kapsama alanı dışında kaldığından telefon ve internetle iletişim kurulamamaktadır. Bu sebeple okula giden çocuklarımız Kovid-19 nedeniyle internetten derslerini takip etmek zorunda kalan 40 çocuğumuz mağdur olmaktadır. Cep telefonlarıyla dağlara çıkarak, zor şartlarda eğitimlerini sürdürmektedir. Ayrıca acil durumlarda mahalle halkı ile telefon iletişimi kurulamamaktadır. Yetkili kurumlardan, mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz" dedi.

Naciye Yılmaz da, "İnternetimiz olmadığı için çocuklarımız derslerini yapamıyor. Derslerini yapamayınca da başlıyorlar ağlamaya, onlara dayanamayıp, ben de ağlıyorum" diye konuştu.