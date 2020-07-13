Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış

48 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli bir fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Samyeli'ye en ilginç yorum meslektaşı Cenk Eren'den geldi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Karantina sürecini geçirdiği evinde formunu korumaya özen gösteren Defne Samyeli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kusursuz fiziğini sergiledi. Samyeli'nin cüretkar pozuna kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

"BİZİMLE AYNI AFİŞTE YER ALMAMIŞTI"

Şarkıcı Cenk Eren ise Samyeli'nin paylaşımına yaptığı yorumla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sözlerine "Gerçekten çok güzel bir kadın" diyerek başlayan Cenk Eren, Samyeli ile geçen yaz Çeşme'de aynı mekanda sahne aldıklarını söyledi. Eren, Samyeli'nin Yaşar, Ayta Sözeri, Deniz Seki ile aynı afişte yer almak istemediğini açıklarken, "Aynı afişte yer almak istememiş öyle yazılmıştı valla haklıymış biz çirkin kalırmışız yanında ne yapalım" ifadelerini kullandı.