Cengiz Dağcı kimdir? Cengiz Dağcı sözleri, eserleri nelerdir?

Kırım Tatarlarının ana vatanları olan Kırım'a duyduğu özlemi, eserleriyle dile getirerek hafızalara kazınan Kırımlı yazar Cengiz Dağcı, vefatının dokuzuncu yıl dönümünde anılıyor.

CENGİZ DAĞCI KİMDİR?

Kırım Tatarlarından olan yazar Cengiz Dağcı, 9 Mart 1920 tarihinde Yalta'nın Gurzuf kasabasında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini köyünde daha sonra ise Akmescit'te aldı. 1938 yılında ortaokulu bitirdikten sonra Kırım Pedagoji Enstitüsü'ne devam etmiştir. İkinci sınıftayken İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması sebebiyle 1941 yılında Ukrayna cephesinde Almanlara esir düştü. Almanların yenilmesi üzerine esir kampından kurtularak müttefik devletler safına sığındı. 1946'da Londra'da Wimbledon yakınlarına yerleşti.

Cengiz Dağcı Türkiye'de hiç bulunmamasına rağmen kitaplarını Türkiye Türkçesi ile ele almıştır. Kitaplarının ilk redaksiyonu ise şair Ziya Osman Saba tarafından yapılmıştır. Türkiye'de yayınlanan eserleri sayesinde Türkiye'de birçok okuyucu Kırım'ı ve Kırım Tatarlarının yaşantıları hakkında bilgi sahibi olmuştur.

Cengiz Dağcı vatanından ayrılmak zorunda kaldıktan sonra bir daha hiç Kırım'a dönemedi. 22 Eylül 2011'de Londara'da hayatını kaybeden Cengiz Dağcı'nın naaşı ise Türkiye'nin girişimleriyle 2 Ekim 2011'de Kırım'a getirildi. Böylece atalarının mezarlarının bulunduğu Yalta bölgesi Kızıltaş köyündeki Müslüman mezarlığına defnedildi.

Cengiz Dağcı'nın 3 Ekim'de düzenlenen cenaze törenine Türkiye'den dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yine dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da aralarında bulunduğu 200 kişilik bir heyet katıldı.

CENGİZ DAĞCI'NIN ESERLERİ

Eserleri savaştan önce yayınlanmaya başlandı ancak yazar daha çok yurt dışına çıktığı dönemde tanınmaya başlandı. Cengiz Dağcı tüm eserlerinde vatanına olan sevgisini ve Kırım Tatar ruhunun güzelliğine olan inancı ele aldı.

Yoldaşlar

Anneme mektuplar

Onlar da insandı

Badem Dalına Asılı Bebekler

Yurdunu Kaybeden Adam

Korkunç Yıllar

Cengiz Dağcı belgeselleri

Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız Arasında Türkler, 2005

Kırımlı, 2014

Yurdumda Ölmek İstiyorum - "Onlar da insandı" uyarlaması-1993

CENGİZ DAĞCI SÖZLERİ

Güneş de ışığını dünyadan kıskanıyor gibiydi. - Onlar da İnsandı, Cengiz Dağcı

Beni mi, edebiyatı mı daha çok seviyordun? Bilmiyorum. - Ölüm ve Korku Günleri, Cengiz Dağcı

Toprak bizim değil ulusundur; toprak elden gitti, can gitti. - Onlar da İnsandı, Cengiz Dağcı

Yalnızlık da ürkütücü değildi benim için çünkü ben yıllar öncesi sürgün edilmiştim kendi içime. - Benim Gibi Biri, Cengiz Dağcı

Çokun derdi çok olur, azın derdi daha çok olur. - Onlar da İnsandı, Cengiz Dağcı

Ben, şimdiye değin kendi alemimde saklı kalmış, hayata bağlı ben, ölümü düşünüyordum. - Ölüm ve Korku Günleri, Cengiz Dağcı

Ama yaşam büyük bir bilinmezmiş meğer, bilmiyordum. - Üşüyen Sokak, Cengiz Dağcı