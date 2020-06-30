Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor

Tokat'ta pandemi hastanesi olan Devlet Hastanesinde nisan ve mayıs aylarında göre daha fazla artış gözlemleniyor. İl genelindeki koronavirüs vakalarının kabul edildiği hastanede 100'ün üzerinde hasta tedavi görüyor. Yoğun bakımda yatan 13 hastadan 2'si ise entübe olarak tedavi ediliyor. Son 14 günde filasyon ekibi tarafından temaslı olduğu tespit edilen 500'ün üzerinde kişi de takip ediliyor.

CENAZE VE NİŞAN TÖRENLERİ ARTIŞA SEBEP OLDU

Koronavirüs vakalarının çıktığı ilk günden bugüne 18 kişinin hayatını kaybettiği Tokat'ta, son haftalarda vaka sayılarındaki artışa neden olarak ise cenaze ve nişan törenleri gösteriliyor. İl merkezinde yaşanan vaka artışı ise 'Hayat eve Sığar' uygulamasında gözler önüne seriliyor.

BİR HAFTADA ELLİ VAKA

Tokat merkeze bağlı Ulaş Köyünde geçtiğimiz hafta bir cenazeye katılanlardan çok sayıda vatandaş koronavirüs şüphesi ile hastaneye başvurdu. Pazar ilçesinde ise düzenlenen bir nişan merasimine katılan vatandaşlarda koronavirüs tespit edildi. Bir cenaze ve nişandan 50'nin üzerinde hastanın tedaviye alındığı öğrenildi.