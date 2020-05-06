Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinayı birlikte geçiren Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın salgının ardından nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.

2. Sayfa'da ortaya atılan iddiaya göre, karantinada 45 gündür birlikte olan çift, birbirlerini daha iyi tanıdı. İddialara göre, Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Ekim ayından bu yana aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya'ya evlilik teklifi etti ve 28 yaşındaki oyuncudan "Evet" cevabını aldı.

CEM YILMAZ'DAN İDDİALARA YANIT

Bu iddiaların ardından Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Yılmaz, "Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur" ifadelerini kullandı.