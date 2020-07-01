Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti

Birkaç gün önce Karakomik Filmler'in duyurusunu paylaşmayan Netflix'e tepki gösteren Yılmaz, barışma mesajı attı. Yılmaz, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Neyse hadi tamam barıştık, senin de işin zor" dedi.

TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Netflix'te Karakomik Filmler 2 filminin yayına girmesinin ardından Cem Yılmaz, "Tweet atma mı dediler yoksa" diyerek filmin duyurusunun yapılmamasına tepki göstermişti.