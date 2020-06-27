Cem Yılmaz'dan kendi filminin duyurusunu yapmayan Netflix'e tepki: Tweet atma mı dediler

Komedyen Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler 2'yi paylaşmayan Netflix'e tepki gösterdi.

Tepkisini twitter hesabından paylaşan Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Netflix Türkiye'nin haberi yoktur büyük ihtimalle Netflix Türkiye tatlım bizim film sizde dün çıkmış olması lazım tweet atma mı dediler yoksa?"

CEM YILMAZ'IN TEPKİSİNİN ARDINDAN DUYURU YAPILDI

Cem Yılmaz'ın tepkisinin ardından Netflix ekibi Cem Yılmaz'ın sözlerini alıntılayarak, "Bu bir Karakomik Filmler-2 duyuru tweet'idir" mesajı attı. Netflix'in bu tepkisine Cem Yılmaz, "Buranın 3.Dünya ülkesi olmadığını elbet öğreneceksin. Şakacı seni" diye yanıt verdi.