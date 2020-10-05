Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi

2017 yılında Pınar Dura ile dünyaevine giren Cem Özer, bir kadın takipçisiyle sosyal medya özerinden yaptığı görüntülü görüşmelerin ortaya çıkması üzerine karısı ile beraber bir açıklama yaptı.

"Bizim ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir. Bu konudan Şimdi de sizlerin haberi oldu. Bu kişinin iyi niyetli olmadığı belli bu kişinin. Biz aramızda bu konuyu çözdük. Bütün kamuoyuna duyururuz" diye mesaj yazan Cem Özer, eşi Dura ile birlikte görüntülü açıklama yaptı.

TELEVİYON EKRANLARINDA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Özer "Bu görüntü ve konuşmaları benden para kopartmak için yaptığını düşünüyorum. Ben böyle bir kumpasa geldiğim için karımdan özür diliyorum. Bu durum benim karımla olan özel ilişkim beni affeder ya da affetmez. O kısım beni ilgilendiriyor " demişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Cem Özer cephesinden daha sonra gelen açıklamada ise, görüntüleri kaydeden şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi:

"Sayın Cem Özer ile ilgili bugün itibari ile basına da yansıyan, Şüpheli şahısların kendisi aleyhine ve Yasaya aykırı şekilde kişisel verilerinin ve görüntülerini kaydederek işledikleri suç konusuna istinaden yayın yasağı ve erişimin engellenmesi başvuruları ivedilikle gerçekleştirilmekte olup bilhassa bu görüntülere ilişkin şantaj ve tehdit fiillerinde bulunan organize suç çetesi şekilde hareket eden kötü niyetli şahıslar aleyhine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde vekilleri aracılığı ile suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Sayın Basın Mensuplarımızdan da suç konusu durumu desteklememek ve şüphelilerin amacına hizmet etmiş olmamak adına, gerek ailevi gerekse de mesleki önceliklerini koruyarak Sayın Cem Özer ile iş birliği içinde olmalarını ve hassasiyetle yaklaşmalarını rica ederiz."