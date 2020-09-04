Çelik kasa boş çıkınca hırsızlar şaşkına döndü

Fatih ve Bayrampaşa'da girdikleri ilk iş yerinden bin 750 dolar, 2 bin avro, 6 bin TL, şirkete ait çek koçanı, 140 bin TL değerinde senet ve ruhsatlı tabanca ile 5 kutu mermi çalan gözü aç hırsızlar, ikinci iş yerinde kasanın boş olduğunu görünce şaşa kaldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 14 Temmuz günü Bayrampaşa'daki ve 20 Ağustos günü Fatih'teki iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkallerini ardından kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÇELİK KASA HIRSIZLARI BÜYÜK VURGUN YAPTI

Şüphelilerin ilk olarak girdikleri Bayrampaşa'daki iş yerindeki çelik kasadan bin 750 dolar, 2 bin avro, 6 bin TL, şirkete ait çek koçanı, 140 bin TL değerinde senet ve ruhsatlı tabanca ile 5 kutu mermi çalarak, vatandaşı zarara uğrattığı belirlendi. Aynı kişilerin 20 Ağustos tarihinde Fatih'teki bir iş yerine girdikleri, buradaki çelik kasayı açtıkları ancak kasanın içi boş olduğu için çalacak bir şey bulamadıkları öğrenildi.

ÇALIŞMALAR SONUCU 2 KİŞİ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi olduğu belirlenen kişilerden ikisi gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden O.K.'nin (39) 17, F.A.'nın (26) ise 8 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Buradaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. O.K. ve F.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinde de yer alan diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

İÇİNİ AÇTIKLARI ÇELİK KASA BOŞ ÇIKINCA ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin girdikleri bir iş yerinde bulunan çelik kasayı uzun uğraşlar sonucu açtıkları, kasanın içinin boş olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşayarak oradan ayrıldıkları görüldü. Bir başka olaya ait görüntülerde ise, şüphelilerin girdikleri yerde hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.