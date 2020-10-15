Çay ile ilgili sözler? Çay ile ilgili en güzel sözler?

Çay kültürümüzde oldukça yaygın olan bir içecek. Özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan çaylar ile ilgili Türk insanı yıllar yılı birçok söz söylemiştir. Peki, Çay ile ilgili söylenmiş en güzel sözler nelerdir? Çay ile ilgili en güzel sözler nasıldır?

Masaya bırakılmış çay gibiyim, gittikçe soğuyorum hayattan.

Ben artık o gemide çay içmek istiyorum.

Çay varsa umut var demektir. Hadi eyvallah!

"Sonra belki çay içeriz. şansımız varsa yağmur da yağar. damlalara huzur yüklemece oynarız. benim damlam seninkini alnından öper. güzel şeyler olur belki. sen gel bence.."

Her gülümseyişin de tüm ülkeye çay ısmarlayayım, seninleyken bir yudum çay zenginleştirilmiş uranyum gibi enerji veriyor bana…

(Murat Menteş)

Çay içmeye gidenler vardı akşamüstü, parklara gidenler de, duruma uymak kısaltıyordu günlerini artamayan eksilmeyen bir hüzünle…

Sonra belki çay içeriz. Şansımız varsa yağmur da yağar. Damlalara huzur yüklemece oynarız. Benim damlam seninkini alnından öper. Güzel şeyler olur belki. Sen gel bence…

İnsanın kendi kendine çay demlemesi sonra tek başına içmesi başlı başına bi mücadele değil mi ya

Çay içince mutlu olan birisiyim benden bi zarar gelmez.

Bu havada çay içilir mi deme, çay her havada içilir lakin herkesle içilmez.

Ne kadar fedakâr olursanız olun gün gelir adı "yapmasaydın" olur. O yüzden fazla takmayın. Çay var mı?

…çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan… Necip Fazıl Kısakürek

Seni çay içerken izlemek, seni çay doldururken, seni demlerken çayı, kimseler inanmasa da düpedüz sevap… (Alper Gencer)

Bütün gün kahvede oturdum yedek kulübesinde ve bir kardeşim saf dışı kalsın diye çay söyledim kahveden… (İbrahim Tenekeci)

Hayat bir çaydır, insan ise şeker. Sen karıştırdıkça hayattan tat aldığını sanırsın, hayatın seni erittiğini ise çay bitince anlarsın. (Sunay Akın)

Çay içerek bi takım şeyleri düzelteceğime inanıyorum.

Usta bizim çaylar 1 oldu.